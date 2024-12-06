Туреччина застерегла Кіпр від гонки озброєнь

Міністерство закордонних справ Туреччини назвало "діяльність з озброєння" міжнародно визнаної Республіки Кіпр "неправильною", заявивши, що вона може "розпочати гонку озброєнь на острові".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Haberler.

"Ми бачимо, що адміністрація греків-кіпріотів Південного Кіпру останнім часом прискорила свою діяльність з озброєння", – йдеться в заяві міністерства, в якій зазначається, що воно приймає до уваги "думки, викладені в заяві" так званого "міністерства закордонних справ" підтримуваного Туреччиною утворення на окупованій північній частині Кіпру.

"Ми хотіли б нагадати, що ця хибна політика, яку проводить адміністрація кіпріотів-греків Південного Кіпру, може призвести до подальшого погіршення стабільності і миру в нашому регіоні і почати гонку озброєнь на острові", – йдеться в заяві.

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Раніше цього тижня була запущена нова система протиповітряної оборони Кіпру, покликана захистити країну від повітряних загроз, подібно до ізраїльського "Залізного купола". Після завершення замовлення Кіпр отримає сучасний щит протиповітряної оборони, здатний перехоплювати і нейтралізувати цілі далеко за межами острова. Система може протистояти загрозам на відстані від 2 до 150 км.

Минулого місяця президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс підтвердив активний інтерес Нікосії до членства в НАТО.

У вересні Кіпр і США підписали рамкову угоду про оборонну співпрацю, яка визначає шляхи посилення реагування обох країн на регіональні гуманітарні кризи і проблеми безпеки, в тому числі пов'язані зі зміною клімату.

Туреччина засудила цю угоду.

Кіпр був розділений в результаті турецького вторгнення в 1974 році після короткого перевороту, інспірованого Грецією. Мирні переговори були призупинені з 2017 року.

Турецько-кіпрська сторона керує сепаратистською державою на півночі Кіпру, яку визнає лише Анкара. Вона заявляє, що відновлення переговорів залежить від визнання її рівного суверенітету з грецьким урядом Кіпру.