Турция предостерегла Кипр от гонки вооружений

Министерство иностранных дел Турции назвало "деятельность по вооружению" международно признанной Республики Кипр "неправильной", заявив, что она может "начать гонку вооружений на острове".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Haberler.

"Мы видим, что администрация греков-киприотов Южного Кипра в последнее время ускорила свою деятельность по вооружению", – говорится в заявлении министерства, в котором отмечается, что оно принимает во внимание „мысли, изложенные в заявлении" так называемого „министерства иностранных дел" поддерживаемого Турцией образования на оккупированной северной части Кипра.

"Мы хотели бы напомнить, что эта ошибочная политика, которую проводит администрация киприотов-греков Южного Кипра, может привести к дальнейшему ухудшению стабильности и мира в нашем регионе и начать гонку вооружений на острове", – говорится в заявлении.

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Ранее на этой неделе была запущена новая система противовоздушной обороны Кипра, призванная защитить страну от воздушных угроз, подобно израильскому "Железному куполу". После завершения заказа Кипр получит современный щит противовоздушной обороны, способный перехватывать и нейтрализовать цели далеко за пределами острова. Система может противостоять угрозам на расстоянии от 2 до 150 км.

В прошлом месяце президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил активный интерес Никосии к членству в НАТО.

В сентябре Кипр и США подписали рамочное соглашение об оборонном сотрудничестве, которое определяет пути усиления реагирования обеих стран на региональные гуманитарные кризисы и проблемы безопасности, в том числе связанные с изменением климата.

Турция осудила это соглашение.

Кипр был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота, инспирированного Грецией. Мирные переговоры были приостановлены с 2017 года.

Турецко-кипрская сторона управляет сепаратистским государством на севере Кипра, которое признает только Анкара. Она заявляет, что возобновление переговоров зависит от признания ее равного суверенитета с греческим правительством Кипра.