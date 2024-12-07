У Тбілісі з водометом розігнали проєвропейських протестувальників під парламентом

Проєвропейську акцію протесту, яка знову зібралася біля будівлі парламенту Грузії ввечері у п’ятницю, розігнали з водометами і сльозогінним газом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Події в ніч з п’ятниці на суботу називають першим розгоном за останні три дні. Поліція пояснила розгін тим, що протестувальники застосовували піротехніку.

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Повідомляють про затримання одного з лідерів опозиційної партії "Гірчі-більше свободи" та депутата "Коаліції за зміни" Цотне Коберідзе. Згодом Коберідзе сказав, що його били.

Протестувальникам довелося повністю залишити проспект Руставелі біля парламенту. Їх затримували також біля площі Республіки.

Повідомляють про сутички за участі невідомих осіб, в одного з яких була зброя.

У Грузії, як відомо, з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

При цьому "Грузинська мрія" переконує, що це нібито не означає відмову від євроінтеграції, і що влада розраховує на вступ Грузії у ЄС до 2030 року.

Президенти балтійських держав і Польщі у пʼятницю виступили зі спільною заявою, у якій висловили підтримку європейським прагненням грузинського народу та закликали владу припинити застосування сили проти протестувальників.

Спільну заяву опублікували також очільники МЗС Польщі, Німеччини та Франції, у ній вони висловили жаль через рішення влади Грузії щодо паузи у євроінтеграції та засудили переслідування прозахідних протестувальників.

Детальніше про події у Грузії читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції". Також радимо ознайомитись із поглядом на протести з Тбілісі.