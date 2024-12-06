Президенти держав Балтії і Польщі разом звернулися до влади Грузії

Президенти балтійських держав і Польщі виступили зі спільною заявою, у якій висловили підтримку європейським прагненням грузинського народу та закликали владу припинити застосування сили проти протестувальників.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували пресслужби лідерів.

Президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда виступили зі спільною заявою щодо Грузії після зустрічі у Клайпеді.

Лідери висловили подив рішенням керівної партії "Грузинська мрія" поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС, та підтвердили підтримку європейських прагнень грузинського народу.

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Вони закликали до незалежного міжнародного розслідування щодо проблем на останніх парламентських виборах, а також підтримали заклик Європарламенту щодо повторного проведення виборів у Грузії.

"Найсуворіше засуджуємо застосування сили проти грузинського народу та свавільне затримання людей, які реалізують свої права. Закликаємо грузинську владу негайно припинити ці насильницькі дії і дотримуватися фундаментальних свобод зібрання і вираження поглядів, як це передбачено міжнародними зобов’язаннями Грузії", – наголошують вони.

Також президенти закликали забезпечити розслідування усіх випадків застосування сили і притягнення винних до відповідальності.

Також повідомляли, що балтійські президенти думають над спільним візитом до Грузії пізніше цього місяця і хочуть запросити також Анджея Дуду.

У Грузії, як відомо, з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

При цьому "Грузинська мрія" переконує, що це нібито не означає відмову від євроінтеграції, і що влада розраховує на вступ Грузії у ЄС до 2030 року.

Детальніше про події у Грузії читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції". Також радимо ознайомитись із поглядом на протести з Тбілісі.