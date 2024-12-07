В Тбилиси с водометом разогнали проевропейских протестующих под парламентом

Проевропейскую акцию протеста, которая снова собралась у здания парламента Грузии вечером в пятницу, разогнали с водометами и слезоточивым газом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

События в ночь с пятницы на субботу называют первым разгоном за последние три дня. Полиция объяснила разгон тем, что протестующие применяли пиротехнику.

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Сообщают о задержании одного из лидеров оппозиционной партии "Гирчи-больше свободы" и депутата "Коалиции за перемены" Цотне Коберидзе. Впоследствии Коберидзе сказал, что его избивали.

Протестующим пришлось полностью покинуть проспект Руставели возле парламента. Их задерживали также возле площади Республики.

Сообщают об инциденте на набережной с участием неизвестных лиц, у одного из которых было оружие.

В Грузии, как известно, с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

При этом "Грузинская мечта" убеждает, что это якобы не означает отказ от евроинтеграции, и что власти рассчитывают на вступление Грузии в ЕС до 2030 года.

Президенты балтийских государств и Польши в пятницу выступили с совместным заявлением , в котором выразили поддержку европейским стремлениям грузинского народа и призвали власти прекратить применение силы против протестующих.

Совместное заявление опубликовали также главы МИД Польши, Германии и Франции, в нем они выразили сожаление из-за решения властей Грузии о паузе в евроинтеграции и осудили преследование прозападных протестующих.