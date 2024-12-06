Польща, Німеччина та Франція засудили облаву на прозахідні протести в Грузії

Міністри закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції у спільній заяві прокоментували рішення грузинської влади поставити на паузу євроінтеграцію до кінця 2028 року.

Як повідомляє "Європейська правда", спільну заяву міністри трьох країн ухвалили в пʼятницю, 6 грудня.

Глави польського, німецького та французького МЗС "висловили жаль" через призупинення владою Грузії переговори про вступ до ЄС, що "кричуще суперечить європейським прагненням грузинського народу, закріпленим у Конституції Грузії".

"Кроки, зроблені владою, наражають Грузію на зовнішню та внутрішню нестабільність. Ми підкреслюємо нашу рішучість підтримувати демократичні та європейські прагнення грузинського народу", – йдеться у заяві.

Реклама:

Також міністри закордонних справ трьох країн засудили силові розгони антиурядових протестів і переслідування опозиції та представників ЗМІ.

"Закликаємо "Грузинську мрію" до деескалації напруженості та відкриття інклюзивного діалогу з усіма політичними силами та представниками громадянського суспільства", – наголосили вони.

Очільники дипломатії Польщі, Німеччини та Франції також пообіцяли порушити ситуацію в Грузії на наступній зустрічі глав МЗС країн ЄС "з метою вжиття відповідних заходів" – як на рівні ЄС, так і на двосторонньому рівні.

У Грузії, як відомо, з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

При цьому "Грузинська мрія" переконує, що це нібито не означає відмову від євроінтеграції, і що влада розраховує на вступ Грузії у ЄС до 2030 року.

Президенти балтійських держав і Польщі у пʼятницю виступили зі спільною заявою, у якій висловили підтримку європейським прагненням грузинського народу та закликали владу припинити застосування сили проти протестувальників.

Детальніше про події у Грузії читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції". Також радимо ознайомитись із поглядом на протести з Тбілісі.