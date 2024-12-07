Шольц знову назвав передчасними розмови про потенційних німецьких миротворців в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив свої слова про те, що вважає розмови про гіпотетичну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні передчасними.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Spiegel.

Шольц сказав, що "на цей час" вважає дебати про можливість участі німецьких миротворців в Україні недоречними.

"Доки тривають бойові дії, німецьких військ в Україні не буде. Що стосується періоду після того, у фокусі обговорень мають бути безпекові гарантії для України, щоб Україна була впевнена, що Росія не нападе на неї ще втретє – після 2014 і 2022 року", – заявив Шольц.

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Він також сказав, що вірить у можливість домовитися з майбутнім президентом США Дональдом Трампом про спільну стратегію щодо України і підкреслив, що нічого не може вирішуватися "через голову" українців.

Нагадаємо, очільниця МЗС Анналена Бербок на запитання про потенційну участь Німеччини у миротворчій місії в Україні сказала, що ФРН "підтримає усе, що слугуватиме миру у майбутньому". Чимало журналістів інтерпретували її відповідь як те, що вона допускає участь німецьких миротворців, якщо колись у майбутньому постане питання про таку місію західних союзників.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус менш категорично за Шольца прокоментував потенційну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні – якщо про неї колись постане питання. Він зауважив, що якщо припускати, що така місія буде створюватися, роль Німеччини буде залежати від дуже багатьох факторів та обставин.

"Одна справа – говорити про присутність військ зараз. Інша – що буде, коли бойові дії припиняться. Ми повинні будемо говорити про це, коли настане час, але не "через голову" залучених у цей процес", – зазначив міністр оборони.

Ідея про демілітаризовану зону і європейських миротворців нібито є в одному з планів, який радники думають запропонувати Трампу для "швидкого припинення війни", що й запустило дискусії про таку гіпотетичну місію після того, як інформація потрапила у ЗМІ.

Також дискусії про потенційне введення західних військових в Україну актуалізувала заява очільника МЗС Франції про те, що для Парижа "немає червоних ліній" у підтримці України.