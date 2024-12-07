Шольц снова назвал преждевременными разговоры о потенциальных немецких миротворцах в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц повторил свои слова о том, что считает разговоры о гипотетическом участии немецких военных в миротворческой миссии в Украине преждевременными.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит Spiegel.

Шольц сказал, что "в настоящее время" считает дебаты о возможности участия немецких миротворцев в Украине неуместными.

"Пока продолжаются боевые действия, немецких войск в Украине не будет. Что касается периода после того, в фокусе обсуждений должны быть гарантии безопасности для Украины, чтобы Украина была уверена, что Россия не нападет на нее еще в третий раз – после 2014 и 2022 года", – заявил Шольц.

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Он также сказал, что верит в возможность договориться с будущим президентом США Дональдом Трампом о совместной стратегии в отношении Украины и подчеркнул, что ничего не может решаться "через голову" украинцев.

Напомним, глава МИД Анналена Бербок на вопрос о потенциальном участии Германии в миротворческой миссии в Украине сказала, что ФРГ "поддержит все, что будет служить миру в будущем". Многие журналисты интерпретировали ее ответ как то, что она допускает участие немецких миротворцев, если когда-то в будущем встанет вопрос о такой миссии западных союзников.

Министр обороны Германии Борис Писториус менее категорично, чем Шольц, прокомментировал потенциальное участие немецких военных в миротворческой миссии в Украине – если о ней когда-нибудь встанет вопрос. Он отметил, что если предполагать, что такая миссия будет создаваться, роль Германии будет зависеть от очень многих факторов и обстоятельств.

"Одно дело – говорить о присутствии войск сейчас. Другое – что будет, когда боевые действия прекратятся. Мы должны будем говорить об этом, когда наступит время, но не "через голову" вовлеченных в этот процесс", – отметил министр обороны.

Идея о демилитаризованной зоне и европейских миротворцах якобы есть в одном из планов, который советники думают предложить Трампу для "быстрого прекращения войны", что и запустило дискуссии о такой гипотетической миссии после того, как информация попала в СМИ.

Также дискуссии о потенциальном введении западных военных в Украину актуализировало заявление главы МИД Франции о том, что для Парижа "нет красных линий" в поддержке Украины.