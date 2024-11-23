Глава МЗС Франції: для нас немає "червоних ліній" у підтримці України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що для Парижа "немає червоних ліній" у підтримці України, та підтвердив, що це стосується і ударів по території Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю BBC.

Жан-Ноель Барро зазначив, що Україна може застосовувати французьку далекобійну зброю по цілях на території Росії з оборонних міркувань, не деталізуючи, чи вже було таке застосування.

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Міністр зазначив, що західні партнери не мають встановлювати ніяких обмежень на підтримку України.

"Звісно, якщо ми хочемо робити більше – нам доведеться витрачати більше, і думаю, що ми маємо відповісти на ці нові виклики", – додав він.

На питання про те, чи означає це, що Франція допускає навіть залучення своїх військ за необхідності, Барро відповів, що Париж "не відкидає ніяких сценаріїв". Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон озвучив цю позицію ще на початку року.

"Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що питання стоїть про нашу власну безпеку. З кожним додатковим квадратним кілометром, який займає російська армія, загроза стає на кілометр ближче до Європи", – наголосив він.

"Звісно, якщо ми хочемо робити більше – нам доведеться витрачати більше, і думаю, що ми маємо відповісти на ці нові виклики", – додав він.

Барро також сказав, що Париж "відкритий" до ідеї більш конкретного запрошення України у НАТО. "Ми відкриті до розширення запрошення, і у наших дискусіях із партнерами і союзниками та друзями і союзниками України ми працюємо над тим, щоб вони стали ближчими до нашої позиції", – цитує його BBC.

Нагадаємо, раніше цього тижня на Заході неофіційно підтвердили перші удари франко-британськими ракетами Storm Shadow по Росії, невдовзі після чуток про таке рішення США щодо американських ракет ATACMS.

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