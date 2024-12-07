В Гааге произошел сильный взрыв в жилом доме: минимум четверо пострадавших

В северной части Гааги утром в субботу произошел сильный взрыв в жилом квартале, в результате которого одна секция дома обвалилась и пострадали по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Сильный взрыв прогремел около 6:15 в квартале Тарвекамп на севере города и привел к обвалу одного из секций дома, всего пострадали пять домов. На месте взрыва вспыхнул пожар. На месте взрыва вспыхнул пожар. На двух этажах здания расположены квартиры, помещение на первом этаже арендовал магазин свадебных платьев.

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Жителей около 40 близлежащих домов эвакуировали.

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В настоящее время известно о четырех пострадавших, их госпитализировали. Спасатели пока не знают, есть ли люди под завалами и сколько.

NOS

На месте работают пожарные, спасатели со служебными собаками и следователи-криминалисты. Рядом дежурят медики. На место происшествия приехал также мэр Гааги.

"Шокирован страшными кадрами обвала квартиры в Гааге. Мои мысли с пострадавшими, всеми, кого это коснулось, и службами, которые работают на месте. Держу связь с мэром Гааги Ван Заненом и предложил ему всю необходимую помощь со стороны правительства", – отреагировал премьер Нидерландов Дик Схооф.

Geschokt door de vreselijke beelden van een ingestorte flat in Den Haag. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, alle andere betrokkenen en de hulpverleners die nu ter plekke bezig zijn. Ik heb vanmorgen contact gehad met burgemeester Van Zanen van @GemeenteDenHaag en hem… – Dick Schoof (@MinPres) December 7, 2024

Отметим, хотя столицей Нидерландов является Амстердам, все ключевые государственные учреждения и посольства расположены в Гааге. Это также город размещения многих международных судебных учреждений.

В октябре произошел сильный взрыв в городе на северо-востоке Англии, тогда погиб ребенок и еще шесть человек пострадали.