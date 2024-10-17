Укр Рус Eng

Внаслідок сильного вибуху в Англії загинула дитина, ще шестеро людей постраждали

Фото, відео
Новини — Четвер, 17 жовтня 2024, 09:37 — Уляна Кричковська

На північному сході Англії у місті Ньюкасл вибухнув будинок, внаслідок чого загинула дитина, ще шестеро людей постраждали.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда". 

За даними поліції, 7-річний хлопчик загинув і шестеро людей були госпіталізовані після вибуху в будинку в Ньюкаслі.

На фотографіях з дрона видно, що середній будинок з шести будинків перетворився на купу тліючих уламків, а інші будинки сильно пошкоджені. 

Реклама:
Фото: AP
Фото: AP

Правоохоронці повідомили, що хлопчик загинув на місці нічного вибуху, а шестеро госпіталізованих отримали "різні травми".

Наразі причина вибуху з’ясовується.

Повідомлялося, що ввечері 15 жовтня у південному передмісті Стокгольма стався сильний вибух біля входу до будинку, затриманий підозрюваний – неповнолітній хлопець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
інциденти Велика Британія
Реклама: