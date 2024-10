Внаслідок сильного вибуху в Англії загинула дитина, ще шестеро людей постраждали

На північному сході Англії у місті Ньюкасл вибухнув будинок, внаслідок чого загинула дитина, ще шестеро людей постраждали.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

За даними поліції, 7-річний хлопчик загинув і шестеро людей були госпіталізовані після вибуху в будинку в Ньюкаслі.

На фотографіях з дрона видно, що середній будинок з шести будинків перетворився на купу тліючих уламків, а інші будинки сильно пошкоджені.

