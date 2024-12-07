У Єлисейському палаці анонсували тристоронню зустріч Макрона, Трампа і Зеленського

Єлисейський палац повідомив, що в суботу ввечері відбудеться тристороння зустріч президента Франції Емманюеля Макрона, президента України Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент України Володимир Зеленський приєднайється до Емманюеля Макрона та Дональда Трампа для тристоронньої зустрічі", – повідомили в Єлисейському палаці.

Раніше в суботу Дональд Трамп прибув до Єлисейського палацу, де його зустрів Макрон.

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У Макрона раніше підтвердили, що після зустрічі з Трампом у нього запланована зустріч із Зеленським.

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