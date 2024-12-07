В Елисейском дворце анонсировали трехстороннюю встречу Макрона, Трампа и Зеленского

Елисейский дворец сообщил, что в субботу вечером состоится трехсторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к Эмманюэлю Макрону и Дональду Трампу для трехсторонней встречи", – сообщили в Елисейском дворце.

Ранее в субботу Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Макрон.

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У Макрона ранее подтвердили, что после встречи с Трампом у него запланирована встреча с Зеленским.

Лидеры прибыли в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама.

Все торжества в рамках открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции будут проходить внутри него в связи с плохой погодой.