Зеленський у Парижі зустрівся з прозахідною президенткою Грузії

У Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Про це Зурабішвілі повідомила в X(Twitter), передає "Європейська правда".

Вона подякувала Зеленському за підтримку грузинського народу.

"Дякую, президенте Зеленський, за вашу стійку і непохитну підтримку грузинського народу.

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Боротьба наших народів за незалежність, свободу та європейське майбутнє переможе – альтернативи немає", – написала Зурабішвілі.

Нагадаємо, 5 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо санкцій проти загалом 19 представників грузинської влади за "здачу Грузії Путіну".

У списку опинилися у тому числі найвищі посадовці країни – прем’єр Кобахідзе та фактичний керівник партії влади, олігарх Бідзіна Іванішвілі.

Перед цим санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, оголосили держави Балтії. Президент Литви закликає до такого кроку на рівні ЄС, а Нідерланди закликали призупинити безвізовий режим для Грузії.

У Грузії, як відомо, вже понад тиждень тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади ставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".