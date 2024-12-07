Зеленский в Париже встретился с прозападным президентом Грузии

В Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом Зурабишвили сообщила в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Она поблагодарила Зеленского за поддержку грузинского народа.

"Спасибо, президент Зеленский, за вашу стойкую и непоколебимую поддержку грузинского народа.

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Борьба наших народов за независимость, свободу и европейское будущее победит – альтернативы нет", – написала Зурабишвили.

Напомним, 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против всего 19 представителей грузинской власти за "сдачу Грузии Путину".

В списке оказались в том числе высшие должностные лица страны – премьер Кобахидзе и фактический руководитель партии власти, олигарх Бидзина Иванишвили.

Перед этим санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, объявили государства Балтии. Президент Литвы призывает к такому шагу на уровне ЕС, а Нидерланды призвали приостановить безвизовый режим для Грузии.

В Грузии, как известно, уже более недели продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей ставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".