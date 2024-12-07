З-під завалів будинку в Гаазі витягли тіла чотирьох загиблих

Нідерландські рятувальники знайшли чотири тіла під завалами житлового будинку в Гаазі, де стався вибух.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Про те, що знайдено тіло четвертої жертви вибуху, стало відомо невдовзі після 18.00 за місцевим часом.

Перед цим рятувальники один за одним знайшли ще трьох загиблих.

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Також за час пошуків рятувальникам вдалося знайти під уламками людину, яка вижила. Її доставили до лікарні, про стан постраждалого не повідомляють.

Пошуки продовжуються. На місці трагедії встановили систему освітлення, щоб пошуки могли тривати і вночі.

Як повідомлялося, у північній частині Гааги вранці у суботу стався сильний вибух у житловому кварталі, внаслідок якого одна секція будинку обвалилася. Спочатку повідомлялося про щонайменше чотирьох постраждалих.

Мер Гааги на пресконференції пізніше уточнив, що обвал спричинили два вибухи – більший і менший.

Зазначимо, хоча столицею Нідерландів є Амстердам, усі ключові державні установи й посольства розташовані у Гаазі. Це також місто розміщення багатьох міжнародних судових установ.

У жовтні стався сильний вибух у місті на північному сході Англії, тоді загинула дитина і ще шестеро людей постраждали.

На початку листопада У Нідерландах сталась пожежа на кораблі, де перебували шукачі притулку.