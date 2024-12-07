Из-под завалов дома в Гааге извлекли тела четырех погибших
Нидерландские спасатели нашли четыре тела под завалами жилого дома в Гааге, где произошел взрыв.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.
О том, что найдено тело четвертой жертвы взрыва, стало известно вскоре после 18.00 по местному времени.
Перед этим спасатели один за другим нашли еще трех погибших.
Также за время поисков спасателям удалось найти под обломками человека, который выжил. Его доставили в больницу, о состоянии пострадавшего не сообщается.
Поиски продолжаются. На месте трагедии установили систему освещения, чтобы поиски могли продолжаться и ночью.
Как сообщалось, в северной части Гааги утром в субботу произошел сильный взрыв в жилом квартале, в результате которого одна секция дома обвалилась. Сначала сообщалось о по меньшей мере четырех пострадавших.
Мэр Гааги на пресс-конференции позже уточнил, что обвал вызвали два взрыва – больший и меньший.
Отметим, хотя столицей Нидерландов является Амстердам, все ключевые государственные учреждения и посольства расположены в Гааге. Это также город размещения многих международных судебных учреждений.
В октябре произошел сильный взрыв в городе на северо-востоке Англии, тогда погиб ребенок и еще шесть человек пострадали.
В начале ноября в Нидерландах произошел пожар на корабле, где находились искатели убежища.