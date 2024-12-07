Из-под завалов дома в Гааге извлекли тела четырех погибших

Нидерландские спасатели нашли четыре тела под завалами жилого дома в Гааге, где произошел взрыв.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

О том, что найдено тело четвертой жертвы взрыва, стало известно вскоре после 18.00 по местному времени.

Перед этим спасатели один за другим нашли еще трех погибших.

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Также за время поисков спасателям удалось найти под обломками человека, который выжил. Его доставили в больницу, о состоянии пострадавшего не сообщается.

Поиски продолжаются. На месте трагедии установили систему освещения, чтобы поиски могли продолжаться и ночью.

Как сообщалось, в северной части Гааги утром в субботу произошел сильный взрыв в жилом квартале, в результате которого одна секция дома обвалилась. Сначала сообщалось о по меньшей мере четырех пострадавших.

Мэр Гааги на пресс-конференции позже уточнил, что обвал вызвали два взрыва – больший и меньший.

Отметим, хотя столицей Нидерландов является Амстердам, все ключевые государственные учреждения и посольства расположены в Гааге. Это также город размещения многих международных судебных учреждений.

В октябре произошел сильный взрыв в городе на северо-востоке Англии, тогда погиб ребенок и еще шесть человек пострадали.

В начале ноября в Нидерландах произошел пожар на корабле, где находились искатели убежища.