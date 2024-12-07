Зеленський розповів про свою зустріч з Трампом і Макроном

Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з французьким колегою Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Зеленський назвав зустріч "хорошою і продуктивною", подякувавши Макрону за її організацію.

"Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це", – написав Зеленський.

Реклама:

"Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!", – заявив він.

Як повідомлялося, зустріч Зеленського, Макрона і Трампа тривала близько 35 хвилин.

Спочатку в Єлисейському палаці повідомляли, що Макрон спершу прийме Трампа, а потім – Зеленського, і вже у суботу ввечері стало відомо, що тристороння зустріч таки відбудеться.