Зеленський розповів про свою зустріч з Трампом і Макроном
Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з французьким колегою Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Зеленський назвав зустріч "хорошою і продуктивною", подякувавши Макрону за її організацію.
"Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це", – написав Зеленський.
"Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.
Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!", – заявив він.
Як повідомлялося, зустріч Зеленського, Макрона і Трампа тривала близько 35 хвилин.
Спочатку в Єлисейському палаці повідомляли, що Макрон спершу прийме Трампа, а потім – Зеленського, і вже у суботу ввечері стало відомо, що тристороння зустріч таки відбудеться.