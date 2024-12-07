Зеленский рассказал о своей встрече с Трампом и Макроном

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Зеленский назвал встречу "хорошей и продуктивной", поблагодарив Макрона за ее организацию.

"Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это", – написал Зеленский.

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"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо.

Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!", – заявил он.

Как сообщалось, встреча Зеленского, Макрона и Трампа длилась около 35 минут.

Сначала в Елисейском дворце сообщали, что Макрон сначала примет Трампа, а затем – Зеленского, и уже в субботу вечером стало известно, что трехсторонняя встреча таки состоится.