Зустріч Зеленського, Трампа і Макрона тривала 35 хвилин

Зустріч президентів Франції та України Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом тривала 35 хвилин.

Про це "Європейській правді" повідомив речник українського президента Сергій Никифоров.

"(Зустріч) завершилася. Вона тривала близько 35 хвилин", – сказав він.

За його словами, Зеленський, Макрон і Трамп зустрічалися віч-на-віч, в кімнаті більше нікого не було.

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Заяв для преси після зустрічі, не було, додав Никифоров.

Французькі ЗМІ перед цим повідомили, що Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 17.30 за місцевим часом.

Перед цим туди прибув Трамп.

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