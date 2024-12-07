Укр Рус Eng

Зустріч Зеленського, Трампа і Макрона тривала 35 хвилин

Новини — Субота, 7 грудня 2024, 19:19 — Іванна Костіна

Зустріч президентів Франції та України Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом тривала 35 хвилин.

Про це "Європейській правді" повідомив речник українського президента Сергій Никифоров.

"(Зустріч) завершилася. Вона тривала близько 35 хвилин", – сказав він.

За його словами, Зеленський, Макрон і Трамп зустрічалися віч-на-віч, в кімнаті більше нікого не було.

Реклама:

Заяв для преси після зустрічі, не було, додав Никифоров.

Французькі ЗМІ перед цим повідомили, що Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 17.30 за місцевим часом.

Перед цим туди прибув Трамп.

Лідери прибули до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму.

Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Зеленський Макрон
Реклама: