США завдали десятки ударів по об’єктах ІДІЛ у Сирії

Сполучені Штати завдали десятки повітряних ударів по відомих їм об’єках "Ісламської держави" у Сирії.

Про це повідомило Центральне комадуваня армії США, пише "Європейська правда".

У комюніке командування повідомили, що 8 грудня американські сили у регіоні завдали точкових ударів по відомим їм об’єктах "Ісламської держави" на території центральної Сирії, загалом 75.

Цілями стали керівні особи та оперативники ІДІЛ, а також табори угруповання з метою зірвати діяльність угруповання, запобігти підготовці ІДІЛ зовнішніх операцій та "гарантувати, що ІДІЛ не спробує скористатися поточною ситуацією для відновлення своїх позицій у центральній Сирії

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"Оцінка результатів ураження триває, вказівок на постраждалих серед цивільних немає", – зазначили у заяві.

Генерал Майкл Ерік Курілла наголосив, що США не збираються дати ІДІЛ шансів скористатися поточною ситуацією після падіння режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада і співпраця з ІДІЛ якихось інших організацій в країні не залишиться без наслідків.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Низка європейських лідерів відреагували на новини заявами про те, що ставка Асада на Росію не справдилася, і що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що падіння режиму Башара Асада в Сирії відкриває можливості у всьому регіоні Близького Сходу, але містить і ризики.