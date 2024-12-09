США нанесли десятки ударов по объектам ИГИЛ в Сирии

Соединенные Штаты нанесли десятки воздушных ударов по известным им объектам "Исламского государства" в Сирии.

Об этом сообщило Центральное командование армии США, пишет "Европейская правда".

В коммюнике командования сообщили, что 8 декабря американские силы в регионе нанесли точечные удары по известным им объектам "Исламского государства" на территории центральной Сирии, всего 75.

Целями стали руководящие лица и оперативники ИГИЛ, а также лагеря группировки с целью сорвать деятельность группировки, предотвратить подготовку ИГИЛ внешних операций и "гарантировать, что ИГИЛ не попытается воспользоваться текущей ситуацией для восстановления своих позиций в центральной Сирии

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"Оценка результатов поражения продолжается, указаний на пострадавших среди гражданских нет", – отметили в заявлении.

Генерал Майкл Эрик Курилла подчеркнул, что США не собираются дать ИГИЛ шансов воспользоваться текущей ситуацией после падения режима сирийского диктатора Башара аль-Асада и сотрудничество с ИГИЛ каких-то других организаций в стране не останется без последствий.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

Ряд европейских лидеров отреагировали на новости заявлениями о том, что ставка Асада на Россию не оправдалась, и что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что падение режима Башара Асада в Сирии открывает возможности во всем регионе Ближнего Востока, но содержит и риски.