Фон дер Ляєн бачить можливості і ризики після падіння режиму Асада

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що падіння режиму Башара Асада в Сирії відкриває можливості у всьому регіоні Близького Сходу, але містить і ризики.

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter) в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн констатувала, що жорстока диктатура Асада впала, і ця історична зміна в регіоні відкриває можливості, "але не позбавлена ​​ризиків".

"Європа готова підтримати захист національної єдності та відбудову сирійської держави, яка захищатиме всі меншини", – наголосила очільниця Єврокомісії.

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Вона додала, що комісія співпрацює з європейськими та регіональними лідерами та стежить за розвитком подій.

Повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління правителя Башара Асада. Асад, за повідомленнями, покинув країну.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії, відзначивши, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною", а президент Франції Емманюель Макрон зрадів, що "варварська держава" нарешті повалена.