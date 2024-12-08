Туск: Після Сирії світ має усвідомити можливість перемогти Росію 

Глава польського уряду Дональд Туск пов’язав падіння сирійського режиму з можливістю перемогти Росію та її союзників.

Про це Туск написав у неділю у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Публікація Туска стала його першим коментарем на безпрецедентні події у Сирії, що призвели до повалення режиму Башара Асада.

"Події в Сирії вкотре змусили світ усвідомити, або, принаймні, вони мали би, що навіть найжорстокіший режим може впасти, і що Росія та її союзники можуть бути переможені", – написав польський прем’єр.

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Повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління правителя Башара Асада. Асад, за повідомленнями, покинув країну.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також вважає, що події у Сирії свідчать про можливість перемогти Росію в Україні.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії, відзначивши, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.

Прем’єр Чехії Петр Фіала вважає, що ставка сирійського диктатора Башара Асада на Росію провалилася.