В Румынии начинаются переговоры о новом правительстве, которое запустит новые выборы президента

В Румынии на этой неделе начинаются переговоры о формировании нового правительства в продолжение коалиционной договоренности с участием ряда политсил, которые вместе обеспечивают в парламенте проевропейское большинство.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

С понедельника в Румынии начинаются переговоры о правительстве между социал-демократами (PSD) действующего премьера Марчела Чолаку, "Союзом спасения Румынии" (USR), Национальной либеральной партией (PNL), этнической венгерской UDMR и представителями нацменьшинств по формированию нового правительства.

Социал-демократы рассчитывают на премьерскую должность, на которой вероятно останется Марчел Чолаку.

Реклама:

На прошлой неделе, напомним, партии достигли договоренности о коалиции. В подписанной резолюции они задекларировали намерения обеспечить стабильное правительство, защитить европейский курс Румынии и не допустить ее международной изоляции, о рисках чего заговорили из-за неожиданного лидерства в первом туре президентских выборов ультраправого кандидата Келина Джорджеску и второго места ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) на парламентских выборах.

Напомним, в связи с беспрецедентным решением КС перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Джорджеску новое правительство должно будет определить новые даты выборов.

Действующий президент Клаус Йоханнис продолжит исполнять обязанности президента до избрания преемника.