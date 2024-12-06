Президент Румунії розповів, як довго лишатиметься на посаді

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що залишиться на посаді до виборів нового президента.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

У заяві для преси після оголошення Конституційним судом скасування першого туру президентських виборів Клаус Йоханніс заявив, що рішення суду було прийнято після того, як документи, проаналізовані на засіданні Вищої ради нацбезпеки, показали, що іноземна держава була залучена і вплинула на виборчий процес на користь кандидата Келіна Джорджеску.

"Конституційний суд прийняв рішення скасувати президентські вибори, які відбулися нещодавно. Це рішення є обов'язковим для всіх, і ми його виконуємо. Це безпрецедентна ситуація", – сказав він.

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"Вища рада нацбезпеки не має повноважень на виборах, але сигнали про те, що ця кампанія була незаконно підтримана з-за меж Румунії, привели нас до висновку, що ми маємо справу з питанням національної безпеки, і це є темою для ради", – зазначив чинний президент.

Потім Йоганніс пояснив, що буде після цього рішення: після визнання дійсними результатів парламентських виборів буде скликано новий парламент, а також відбудуться консультації з партіями, після чого буде сформовано новий уряд, який призначить дати нових президентських виборів.

"Висновок: я залишаюся на посаді до обрання нового президента. Я не буду прем'єр-міністром, я не хочу ним бути, я лише хочу довести цей мандат до успішного завершення. Я, як і раніше, буду працювати для Румунії, для румунів, я буду працювати для демократичної, вільної, сучасної, безпечної, європейської Румунії.

Румунія є стабільною, безпечною і міцною країною. Я кажу це для економіки, інвесторів, фінансових ринків, я кажу це для ЄС. Румунія є і залишається безпечною, міцною, проєвропейською країною. Я кажу це для НАТО. Румунія залишається безпечним, надійним союзником", – заявив Йоганніс.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.