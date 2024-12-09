Одинадцята ніч протестів у Тбілісі пройшла без розгону

Одинадцята ніч протестів біля парламенту Грузії в ніч проти понеділка, 9 грудня, пройшла без розгонів.

Про це повідомило агентство NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, у ніч проти 9 грудня поліції було "підкреслено мало", на деякий час з'явилися водомети, але застосовувати їх не стали.

Розгону мітингувальників не було, і після 02:00 учасники акції стали розходитися самі.

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Зазначається, що біля "Меморіалу 9 квітня" біля парламенту з'явився напис: "Кому дзвонити, коли поліція вбиває?".

Акція проходила біля частково зібраної владою новорічної ялинки, яку "прикрасили" громадяни. На ялинці розвісили фотографії десятків учасників протесту, яких бив спецназ під час розгонів. Ближче до верхівки ялинки розмістили чотири великі прапори: Грузії, України, Євросоюзу та США.

Водночас, як інформували, у Тбілісі у ніч проти 9 грудня, співробітники комунальних служб зняли світлини людей, які постраждали під час протестів, з новорічної ялинки.

Зауважимо, у 2019 році на набережній біля пішохідного мосту у Києві з’явився напис "Кому дзвонити, коли вбиває поліція?". Акція мала на меті привернути увагу до розслідувань у справах вбивств і замахів на активістів, які сталися за останні кілька років.

Фото: Х

Серед учасників акції були представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", які вимагали покарати виконавців та замовників вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.