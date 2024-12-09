Одиннадцатая ночь протестов в Тбилиси прошла без разгона

Одиннадцатая ночь протестов возле парламента Грузии в ночь на понедельник, 9 декабря, прошла без разгонов.

Об этом сообщило агентство NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, в ночь на 9 декабря полиции было "подчеркнуто мало", на некоторое время появились водометы, но применять их не стали.

Разгона митингующих не было, и после 02:00 участники акции стали расходиться сами.

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Отмечается, что возле "Мемориала 9 апреля" возле парламента появилась надпись: "Кому звонить, когда полиция убивает?".

Акция проходила возле частично собранной властями новогодней елки, которую "украсили" граждане. На елке развесили фотографии десятков протестующих, которых избивал спецназ во время разгонов. Ближе к верхушке елки разместили четыре больших флага: Грузии, Украины, Евросоюза и США.

В то же время, как информировали, в Тбилиси в ночь на 9 декабря, сотрудники коммунальных служб сняли фотографии людей, пострадавших во время протестов, с новогодней елки.

Заметим, в 2019 году на набережной возле пешеходного моста в Киеве появилась надпись "Кому звонить, когда убивает полиция?". Акция имела целью привлечь внимание к расследованиям по делам убийств и покушений на активистов, которые произошли за последние несколько лет.

Фото: Х

Среди участников акции были представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", которые требовали наказать исполнителей и заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.