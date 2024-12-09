Трамп заявив Макрону про недостатній внесок Європи у НАТО

Обраний президент США Дональд Трамп розповів, що на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном знову заявив йому про те, що Європа має більше вкладатися у колективну безпеку НАТО, і що той погоджується з ним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Post на основі телефонного інтерв’ю з Трампом після його поїздки до Парижа.

Трамп сказав, що у спілкуванні з президентом Франції говорив про НАТО і про те, що союзники "мають платити чесні внески".

"Я сказав, що НАТО це добре доти, доки вони сплачують свої рахунки. Але вони їх сплатять, тому що знаєте, коли я тільки почав взаємодію з НАТО, то ніхто не платив, а потім вони почали платити… І він (Макрон – Ред.) зі мною погоджується", – сказав Трамп.

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Він продовжив про Макрона, що він "хороша людина і зробив хорошу роботу", маючи на увазі відновлення собору.

Також Трамп прокоментував спостереження ЗМІ про його "домінуюче рукостискання" з Макроном, де він накрив його руку зверху, зазначивши, що це "просто тверде рукостискання" і президент Франції це розуміє.

У своєму першому після виборів великому інтерв'ю Трамп знову пригрозив виходом Сполучених Штатів з НАТО, а також не виключив зменшення допомоги Україні.

Нагадаємо, новий генсек НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що країнам Альянсу час підвищувати цільовий показник витрат понад 2% ВВП і що це треба робити незалежно від того, чи був би такий тиск з боку Дональда Трампа.

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що союзникам потрібно витрачати на оборону близько 3% ВВП.