Трамп заявил Макрону о недостаточном вкладе Европы в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном снова заявил ему о том, что Европа должна больше вкладываться в коллективную безопасность НАТО, и что тот согласен с ним.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Post на основе телефонного интервью с Трампом после его поездки в Париж.

Трамп сказал, что в общении с президентом Франции говорил о НАТО и о том, что союзники "должны платить честные взносы".

"Я сказал, что НАТО – это хорошо до тех пор, пока они платят свои счета. Но они их оплатят, потому что знаете, когда я только начал взаимодействие с НАТО, то никто не платил, а потом они начали платить... И он (Макрон. – Ред.) со мной соглашается", – сказал Трамп.

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Он продолжил о Макроне, что он "хороший человек и сделал хорошую работу", имея в виду восстановление собора.

Также Трамп прокомментировал наблюдения СМИ о его "доминирующем рукопожатии" с Макроном, где он накрыл его руку сверху, отметив, что это "просто твердое рукопожатие" и президент Франции это понимает.

В своем первом после выборов большом интервью Трамп снова пригрозил выходом Соединенных Штатов из НАТО, а также не исключил уменьшения помощи Украине.

Напомним, новый генсек НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что странам Альянса пора повышать целевой показатель расходов более 2% ВВП и что это надо делать независимо от давления со стороны Дональда Трампа.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что союзникам нужно тратить на оборону около 3% ВВП.