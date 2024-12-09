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У Туреччині розбився військовий гелікоптер, є загиблі

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Новини — Понеділок, 9 грудня 2024, 11:25 — Уляна Кричковська

П’ятеро військових загинули внаслідок аварії гелікоптера під час тренувального польоту на південному заході Туреччини в понеділок, 9 грудня.

Про це повідомив місцевий губернатор в інтерв'ю телеканалу NТV, передає "Європейська правда".

У понеділок, 9 грудня, у турецькому місті Іспарта розбився військовий гелікоптер, унаслідок чого загинули п'ятеро людей.

Фото: NTV
Фото: NTV

Як зазначив телеканал, це сталося під час навчально-тренувального польоту двох гелікоптерів школи армійської авіації. Вони зіткнулися в повітрі в районі Кечиборлу міста Іспарта. 

Внаслідок цього один з вертольотів розбився: у ньому перебували п'ятеро військових, один з яких був бригадним генералом.

Губернатор міста в ефірі телеканалу TRT News повідомив, що другий з гелікоптерів зміг приземлитися.

Нагадаємо, нещодавно вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса. 

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви. Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію. 

Чорні скриньки літака відправили на розшифровку до Німеччини.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.

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