В Турции разбился военный вертолет, есть погибшие

Пятеро военных погибли в результате аварии вертолета во время тренировочного полета на юго-западе Турции в понедельник, 9 декабря.

Об этом сообщил местный губернатор в интервью телеканалу NТV, передает "Европейская правда".

В понедельник, 9 декабря, в турецком городе Испарта разбился военный вертолет, в результате чего погибли пять человек.

"İki eğitim helikopteri çarpıştı, biri güvenli iniş yaptı.

5 askerimiz şehit oldu."



Isparta Valisi Abdullah Erin, son durumu @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/aNrZqzFc2F Реклама: December 9, 2024

Фото: NTV

Как отметил телеканал, это произошло во время учебно-тренировочного полета двух вертолетов школы армейской авиации. Они столкнулись в воздухе в районе Кечиборлу города Испарта.

В результате один из вертолетов разбился: в нем находились пятеро военных, один из которых был бригадным генералом.

Губернатор города в эфире телеканала TRT News сообщил, что второй из вертолетов смог приземлиться.

Напомним, недавно грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправляли из Литвы. Впрочем, официально пока не упоминали о находках, которые могут указывать на диверсию.

Черные ящики самолета отправили на расшифровку в Германию.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.