В Турции разбился военный вертолет, есть погибшие
Новости — Понедельник, 9 декабря 2024, 11:25 —
Пятеро военных погибли в результате аварии вертолета во время тренировочного полета на юго-западе Турции в понедельник, 9 декабря.
Об этом сообщил местный губернатор в интервью телеканалу NТV, передает "Европейская правда".
В понедельник, 9 декабря, в турецком городе Испарта разбился военный вертолет, в результате чего погибли пять человек.
"İki eğitim helikopteri çarpıştı, biri güvenli iniş yaptı.
5 askerimiz şehit oldu."
Isparta Valisi Abdullah Erin, son durumu @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/aNrZqzFc2FРеклама:– TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2024
Как отметил телеканал, это произошло во время учебно-тренировочного полета двух вертолетов школы армейской авиации. Они столкнулись в воздухе в районе Кечиборлу города Испарта.
В результате один из вертолетов разбился: в нем находились пятеро военных, один из которых был бригадным генералом.
Губернатор города в эфире телеканала TRT News сообщил, что второй из вертолетов смог приземлиться.
Напомним, недавно грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса.
Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправляли из Литвы. Впрочем, официально пока не упоминали о находках, которые могут указывать на диверсию.
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