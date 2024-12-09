Вибух на об'єкті енергетичної групи в Італії: двоє загиблих, дев’ять постраждалих

Поблизу італійської Флоренції внаслідок вибуху у сховищі, яке належить енергетичній групі Eni, загинули двоє осіб, ще дев’ять постраждали.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевої влади, інформує "Європейська правда".

Крім того, як зазначено, ще четверо осіб вважаються зниклими безвісти.

Вибух стався в зоні завантаження, але не зачепив паливні сховища, розповів представник Eni.

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Пожежу на об'єкті вже загасили, однак Італійське агентство цивільного захисту закликало місцеве населення триматися подалі від місця події і залишатися в приміщеннях.

Пожежа спричинила густий стовп диму, який було видно здалеку

Експерти Регіонального агентства з охорони навколишнього середовища прибули на місце, щоб оцінити можливу шкоду навколишньому довкіллю, в тому числі водним шляхам.

Вранці 7 грудня стався вибух в одному з кварталів на півночі Гааги, від вибуху одна секція будинку повністю обвалилася. На двох поверхах будинку розташовані квартири, приміщення на першому поверсі орендував магазин весільних суконь.