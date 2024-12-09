Взрыв на объекте энергетической группы в Италии: двое погибших, девять пострадавших

Вблизи итальянской Флоренции в результате взрыва в хранилище, которое принадлежит энергетической группе Eni, погибли два человека, еще девять пострадали.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей, информирует "Европейская правда".

Кроме того, как указано, еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Взрыв произошел в зоне загрузки, но не задел топливные хранилища, рассказал представитель Eni.

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Пожар на объекте уже потушили, однако Итальянское агентство гражданской защиты призвало местное население держаться подальше от места происшествия и оставаться в помещениях.

Пожар вызвал густой столб дыма, который был виден издалека

Эксперты Регионального агентства по охране окружающей среды прибыли на место, чтобы оценить возможный ущерб окружающей среде, в том числе водным путям.

Утром 7 декабря произошел взрыв в одном из кварталов на севере Гааги, от взрыва одна секция дома полностью обвалилась. На двух этажах дома расположены квартиры, помещение на первом этаже арендовал магазин свадебных платьев.