Двоє людей у важкому стані внаслідок вибуху на об'єкті енергетичної групи в Італії

Внаслідок вибуху у сховищі, яке належить енергетичній групі Eni й розташоване поблизу італійської Флоренції, двоє людей перебувають у важкому стані й ще п’ятеро були госпіталізовані.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані місцевої влади, передає "Європейська правда".

Як зазначив голова італійського регіону Тоскана, двоє людей перебувають у небезпечному для життя стані і ще п'ятеро були госпіталізовані після вибуху на сховищі, що належить італійській енергетичній групі Eni, поблизу Флоренції.

Він зазначив, що інцидент стався в Каленцано, на північ від Флоренції, і стовп диму видно з сусідніх сіл.

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🔵#Calenzano L'#esplosione di una #raffineria sarebbe avvenuta nell'area del sito ENI. Sul posto sono già operativi Vigili del Fuoco e Polizia; allertate tutte le strutture per i soccorsi. Il boato è stato avvertito anche in centri distanti.pic.twitter.com/9pMwNQUkuH – Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 9, 2024

Deposito #ENI di #Calenzano. 15 min. fa botto assurdo. speriamo non ci siano vittime.😑🫤 pic.twitter.com/YXZlkQhn1n – Lorenzo Arcidiaco (@LArcidiaco) December 9, 2024

"Всі лікарні та служби екстреної допомоги в цьому районі приведені в готовність", – проінформував голова італійського регіону.

Представник Eni повідомив, що на паливному сховищі компанії виникла пожежа. Наразі пожежники працюють над гасінням полум'я.

У жовтні стався сильний вибух у місті на північному сході Англії, тоді загинула дитина і ще шестеро людей постраждали.

Вранці 7 грудня стався вибух в одному з кварталів на півночі Гааги, від вибуху одна секція будинку повністю обвалилася. На двох поверхах будинку розташовані квартири, приміщення на першому поверсі орендував магазин весільних суконь.

Пізніше рятувальні служби знайшли шістьох загиблих під руїнами.