В Таллінні хочуть запровадити туристичний податок

Міська влада естонської столиці Таллінна чекає від держави можливості запровадження в місті туристичного податку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила віцемер Таллінна Маргот Роозе, яку цитує ERR.

За її словами, туристичний податок допоміг би покрити додаткові витрати і поліпшити інфраструктуру для приймання туристів.

Віцемер зазначила, що розмір податку міг би становити 1-3 євро з туриста, однак влада поки що не робила детальних розрахунків.

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На думку Роозе, податок такого розміру не знизить інтерес до Таллінна з боку туристів.

"Досвід інших міст теж показує, що якщо людина хоче приїхати, вона не буде через це відмовлятися від поїздки", – сказала вона.

Нещодавно стало відомо, що Помпеї запроваджують ліміт на кількість відвідувачів.

Крім того, влада італійської Венеції до наступного року продовжила термії дії платного в’їзду до міста.