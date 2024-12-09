В Таллінні хочуть запровадити туристичний податок
Міська влада естонської столиці Таллінна чекає від держави можливості запровадження в місті туристичного податку.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила віцемер Таллінна Маргот Роозе, яку цитує ERR.
За її словами, туристичний податок допоміг би покрити додаткові витрати і поліпшити інфраструктуру для приймання туристів.
Віцемер зазначила, що розмір податку міг би становити 1-3 євро з туриста, однак влада поки що не робила детальних розрахунків.
На думку Роозе, податок такого розміру не знизить інтерес до Таллінна з боку туристів.
"Досвід інших міст теж показує, що якщо людина хоче приїхати, вона не буде через це відмовлятися від поїздки", – сказала вона.
Нещодавно стало відомо, що Помпеї запроваджують ліміт на кількість відвідувачів.
Крім того, влада італійської Венеції до наступного року продовжила термії дії платного в’їзду до міста.