В Таллинне хотят ввести туристический налог

Городские власти эстонской столицы Таллинна ждут от государства возможности введения в городе туристического налога.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила вице-мэр Таллинна Маргот Роозе, которую цитирует ERR.

По ее словам, туристический налог помог бы покрыть дополнительные расходы и улучшить инфраструктуру для приема туристов.

Вице-мэр отметила, что размер налога мог бы составлять 1-3 евро с туриста, однако власти пока не делали детальных расчетов.

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По мнению Роозе, налог такого размера не снизит интерес к Таллинну со стороны туристов.

"Опыт других городов тоже показывает, что если человек хочет приехать, он не будет из-за этого отказываться от поездки", – сказала она.

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