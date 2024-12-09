Нідерландські F-35 перехопили російські літаки над Балтійським морем

Два нідерландські винищувачі F-35 минулої п’ятниці здійснили перехоплення російських літаків над Балтійським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

У відомстві нагадали, що з початку грудня нідерландські літаки F-35 здійснюють моніторинг повітряного простору НАТО на східному кордоні НАТО.

Як зазначено, у п’ятницю два F-35 піднімались на перехоплення російського транспортного літака Ан-72 і літака-розвідника СУ-24.

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Nederlandse F-35's hebben vanuit Estland 3 Russische vliegtuigen onderschept boven de Oostzee.



Zo zijn Russische verkennings– en spionagevliegtuigen weg begeleid.



Trots dat onze luchtmacht paraat staat om ons gezamenlijk NAVO-luchtruim te bewaken!https://t.co/tLIPlgisON pic.twitter.com/5WyjsWW6lY – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 9, 2024

Після цього винищувачі ще раз піднялись на перехоплення літака-розвідника Іл-20.

Нідерландські винищувачі F-35 супроводили літак над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.

"Саме для цього там знаходяться наші люди: для захисту нашого спільного повітряного простору від російських загроз", – зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Минулого тижня під час патрульних вильотів місії НАТО біля повітряного простору Латвії також виявляли російські літаки.

В один із тижнів серпня 2024 року винищувачі, що виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімались на перехоплення російських літаків, які порушували правила польотів.