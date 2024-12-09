Нідерландські F-35 перехопили російські літаки над Балтійським морем
Новини — Понеділок, 9 грудня 2024, 17:25 —
Два нідерландські винищувачі F-35 минулої п’ятниці здійснили перехоплення російських літаків над Балтійським морем.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.
У відомстві нагадали, що з початку грудня нідерландські літаки F-35 здійснюють моніторинг повітряного простору НАТО на східному кордоні НАТО.
Як зазначено, у п’ятницю два F-35 піднімались на перехоплення російського транспортного літака Ан-72 і літака-розвідника СУ-24.
Nederlandse F-35's hebben vanuit Estland 3 Russische vliegtuigen onderschept boven de Oostzee.– Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 9, 2024
Zo zijn Russische verkennings– en spionagevliegtuigen weg begeleid.
Trots dat onze luchtmacht paraat staat om ons gezamenlijk NAVO-luchtruim te bewaken!https://t.co/tLIPlgisON pic.twitter.com/5WyjsWW6lY
Після цього винищувачі ще раз піднялись на перехоплення літака-розвідника Іл-20.
Нідерландські винищувачі F-35 супроводили літак над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.
"Саме для цього там знаходяться наші люди: для захисту нашого спільного повітряного простору від російських загроз", – зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
Минулого тижня під час патрульних вильотів місії НАТО біля повітряного простору Латвії також виявляли російські літаки.
В один із тижнів серпня 2024 року винищувачі, що виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімались на перехоплення російських літаків, які порушували правила польотів.