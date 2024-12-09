Два нидерландских истребителя F-35 в минувшую пятницу совершили перехват российских самолетов над Балтийским морем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

В ведомстве напомнили, что с начала декабря нидерландские самолеты F-35 осуществляют мониторинг воздушного пространства НАТО на восточной границе НАТО.

Как указано, в пятницу два F-35 поднимались на перехват российского транспортного самолета Ан-72 и самолета-разведчика СУ-24.

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Nederlandse F-35's hebben vanuit Estland 3 Russische vliegtuigen onderschept boven de Oostzee.



Zo zijn Russische verkennings– en spionagevliegtuigen weg begeleid.



Trots dat onze luchtmacht paraat staat om ons gezamenlijk NAVO-luchtruim te bewaken!https://t.co/tLIPlgisON pic.twitter.com/5WyjsWW6lY – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 9, 2024

После этого истребители еще раз поднялись на перехват самолета-разведчика Ил-20.

Нидерландские истребители F-35 сопроводили самолет над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.

"Именно для этого там находятся наши люди: для защиты нашего общего воздушного пространства от российских угроз", – отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

На прошлой неделе во время патрульных вылетов миссии НАТО возле воздушного пространства Латвии также обнаруживали российские военные самолеты.

В одну из недель августа 2024 года истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались на перехват российских самолетов, которые нарушали правила полетов.