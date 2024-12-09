Премʼєр Чехії: Сильна Америка – єдиний шанс зупинити Путіна

Чеський премʼєр-міністр Петр Фіала вважає, що Європа потребуватиме від США демонстрації сили, аби зупинити ймовірні агресивні кроки з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

Премʼєр Чехії заявив, що Європа опинилась у "дуже складній і небезпечній ситуації, яку дехто справедливо називає другою Холодною війною".

"У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна", – констатував він.

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Фіала підкреслив, що будь-яка угода про припинення вогню в Україні повинна бути прийнятна для самої України, бо інакше буде рівнозначна "ще одній Мюнхенській угоді" 1938 року.

"Безпека Європи просто не може бути забезпечена, коли Росія окупувала частину України і продовжує свою агресію. Я не вірю в політику умиротворення – вона завжди вигідна агресору. Завжди", – зауважив премʼєр Чехії.

Також він погодився з вимогою обраного президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону, закликавши європейських союзників посилити свій військовий потенціал і допомогу Україні.

"Наша безпека не може вічно ґрунтуватися на готовності США захищати Європу. Ми повинні відігравати більшу роль, брати на себе більше відповідальності", – вважає Фіала.

Раніше в інтервʼю "Європейській правді" глава МЗС Чехії Ян Ліпавський на прикладі Мюнхенської угоди 1938 року пояснив наслідки, якщо змусити Україну піти на поступки Росії для припинення війни.

Нагадаємо, Трамп нещодавно заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.