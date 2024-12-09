Чешский премьер-министр Петр Фиала считает, что Европа потребует от США демонстрации силы, чтобы остановить возможные агрессивные шаги со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Премьер Чехии заявил, что Европа оказалась в "очень сложной и опасной ситуации, которую некоторые справедливо называют второй Холодной войной".

"В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина", – констатировал он.

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Фиала подчеркнул, что любое соглашение о прекращении огня в Украине должно быть приемлемо для самой Украины, иначе будет равнозначно "еще одному Мюнхенскому соглашению" 1938 года.

"Безопасность Европы просто не может быть обеспечена, когда Россия оккупировала часть Украины и продолжает свою агрессию. Я не верю в политику умиротворения – она всегда выгодна агрессору. Всегда", – отметил премьер Чехии.

Также он согласился с требованием избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону, призвав европейских союзников усилить свой военный потенциал и помощь Украине.

"Наша безопасность не может вечно основываться на готовности США защищать Европу. Мы должны играть большую роль, брать на себя больше ответственности", – считает Фиала.

Ранее в интервью "Европейской правде" глава МИД Чехии Ян Липавский на примере Мюнхенского соглашения 1938 года объяснил последствия, если заставить Украину пойти на уступки России для прекращения войны.

Напомним, Трамп недавно заявил, что "формирует концепцию" реализации своего замысла о скором прекращении войны.