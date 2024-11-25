Глава МЗС Чехії пояснив наслідки, якщо Трамп змусить Україну до поступок РФ

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський на прикладі Мюнхенської угоди 1938 року пояснив наслідки, якщо змусити Україну піти на поступки Росії для припинення війни.

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

Ліпавський говорив у контексті можливого тиску США на Україну, аби вона сіла за стіл переговорів з Росією.

У відповідь на питання про те, чи бачить чеський дипломат шанс, що Сполучені Штати змусять Україну здатися, він сказав, що застерігає від такого сценарію саме на прикладі Мюнхенської угоди.

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"Що сталося у 1938 році? Адольф Гітлер висунув вимогу, щоби Чехословаччина віддала Німеччині Судетську область", – сказав Ліпавський.

Міністр зауважив, що тоді було дуже багато заяв Гітлера, який обіцяв, що Судети – це його "остання вимога".

"Він (Гітлер) тиснув на світ. І тоді уклали Мюнхенську угоду, щоби дати йому те, що він вимагав. Чехословаччину змусили віддати Німеччині Судети. Але на цьому нічого не припинилося. Це був лише початок. Бо наступного року розпочалася Друга світова війна, Німеччина напала на Польщу", – заявив глава МЗС Чехії.

Те, що умиротворення агресора не працює – не єдиний урок з цієї історії, наголосив Ліпавський. Іншим уроком стало те, що люди у Чехословаччині відчули себе зрадженим.

"Партнери не захистили нас тоді, коли від них цього чекали. І якщо тепер Захід облишить Україну, яку Росія примусить до якихось дій, до поступок без схвалення з боку самої Україні – це створить в українців відчуття зрадженості. А це набагато небезпечніше. Такого роду образи залишаються не на роки, а на десятиліття", – сказав Ліпавський.

Він також висловив переконання, що Європа повинна бути жорсткою з Трампом, щоб допомогти Україні.

Більше дивіться в інтерв’ю: "Трамп НЕ ЗМОЖЕ зупинити всю допомогу ЗСУ".