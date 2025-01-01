У Німеччині на Новий рік п’ятеро людей загинули через піротехніку, у Берліні – сотні арештів

У Німеччині щонайменш п’ятеро людей загинули через необережне поводження з піротехнікою під час новорічних святкувань, а у Берліні повідомляють про понад 300 арештів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Протягом новорічного вечора й ночі у німецьких містах сталася серія інцидентів з піротехнікою, у яких постраждали у тому числі співробітники рятувальних служб.

Станом на ранок 1 січня відомо про п’ять летальних випадків внаслідок необережного застосування піротехніки. Так, у місті Гезеке в землі Північний Рейн-Вестфалія внаслідок вибуху петарди загинув 24-річний юнак. У поліції припускають, що петарда могла бути кустарного виробництва.

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Двоє старших чоловіків, 45 і 50 років, загинули, запускаючи феєрверки у двох різних містах у Саксонії.

Інші летальні випадки внаслідок феєрверків сталися у землі Бранденбург.

У місті Росток внаслідок близького вибуху петарди постраждав 10-річний хлопчик, винуватця інциденту ще встановлюють.

У Берліні в новорічний вечір кілька молодих людей через вибухи петард отримали серйозні травми кистей рук, у тому числі з ампутаціями. Станом на першу ночі у спеціалізовану лікарню привезли вісьмох постраждалих з подібними пораненнями.

У Лейпцигу великі групи молодих людей влаштували бурхливі новорічні святкування, супроводжуючи це жбурлянням піротехніки одне в одного та випадкові авто і трамваї. Поліції довелось втручатися і перекривати вулиці. Кілька десятків молодиків атакували правоохоронців піротехнікою і пляшками.

У Гамбурзі великий натовп хуліганів почав кидатись піротехнікою у пожежну бригаду, що прибула гасити палаючий сміттєвий бак. Пожежникам довелось поїхати.

Поліція Берліна вважає, що новорічна ніч – попри сотні виїздів – минула спокійніше, ніж зазвичай, оскільки минулося без великих заворушень. За вечір і ніч у Берліні затримали близько 330 осіб, 13 правоохоронців постраждали, зокрема одному довелось робити операцію через травму від феєрверка.

Перед новорічними святкуваннями по всій Німеччині збільшили присутність на вулицях правоохоронців, які мали запобігати насильству під час святкувань, що у Німеччині традиційно супроводжуються використанням великої кількості піротехнічних засобів.

Міська влада нідерландського міста Гаага заборонила новорічні феєрверки довкола кварталу Тарвекамп, де на початку грудня потужний вибух зруйнував секцію будинку і спричинив загибель шести людей.