В Германии на Новый год пять человек погибли из-за пиротехники, в Берлине – сотни арестов

В Германии по меньшей мере пять человек погибли из-за неосторожного обращения с пиротехникой во время новогодних празднований, а в Берлине сообщают о более 300 арестах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В течение новогоднего вечера и ночи в немецких городах произошла серия инцидентов с пиротехникой, в которых пострадали в том числе сотрудники спасательных служб.

По состоянию на утро 1 января известно о пяти летальных случаях в результате неосторожного применения пиротехники. Так, в городе Гезеке в земле Северный Рейн-Вестфалия в результате взрыва петарды погиб 24-летний юноша. В полиции предполагают, что петарда могла быть кустарного производства.

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Двое старших мужчин, 45 и 50 лет, погибли, запуская фейерверки в двух разных городах в Саксонии.

Другие летальные случаи в результате фейерверков произошли в земле Бранденбург.

В городе Росток в результате близкого взрыва петарды пострадал 10-летний мальчик, виновника инцидента еще устанавливают.

В Берлине в новогодний вечер несколько молодых людей из-за взрывов петард получили серьезные травмы кистей рук, в том числе с ампутациями. По состоянию на час ночи в специализированную больницу привезли восьмерых пострадавших с подобными ранениями.

В Лейпциге большие группы молодых людей устроили бурные новогодние празднования, сопровождая это швырянием пиротехники друг в друга и случайные авто и трамваи. Полиции пришлось вмешиваться и перекрывать улицы. Несколько десятков молодых людей атаковали правоохранителей пиротехникой и бутылками.

В Гамбурге большая толпа хулиганов начала бросаться пиротехникой в пожарную бригаду, прибывшую тушить горящий мусорный бак. Пожарным пришлось уехать.

Полиция Берлина считает, что новогодняя ночь – несмотря на сотни выездов – прошла спокойнее, чем обычно, поскольку прошло без больших беспорядков. За вечер и ночь в Берлине задержали около 330 человек, 13 правоохранителей пострадали, в частности одному пришлось делать операцию из-за травмы от фейерверка.

Перед новогодними празднованиями по всей Германии увеличили присутствие на улицах правоохранителей, которые должны были предотвращать насилие во время празднований, которые в Германии традиционно сопровождаются использованием большого количества пиротехнических средств.

Городские власти нидерландского города Гаага запретили новогодние фейерверки вокруг квартала Тарвекамп, где в начале декабря мощный взрыв разрушил секцию дома и вызвал гибель шести человек.