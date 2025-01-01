У Придністров'ї почалися масові відключення газу – відрізають усі котельні та приватні будинки

У середу, 1 січня, у молдовському Придністров'ї розпочалися масові відключення газу у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву.

Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Вранці у середу газотранспортна компанія "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" попередила мешканців регіону про вимкнення газу до 12:00 у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

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Водночас там уточнили, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним тільки для приготування їжі.

Це буде можливо за рахунок запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Місцевих жителів закликали обов'язково закрити газові крани і не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

Придністровський телеканал публікує інформацію від жителів, які підтверджують початок масових відключень.

Зауважимо, ще 30 грудня компанія "Тирастеплоенерго" повідомила, що в Придністров'ї з 07:00 ранку у зв'язку з припиненням поставок газу припинили подачу тепла і гарячої води в житлових будинках. Виняток становили лікарні та соціальні установи.

Нагадаємо, з 16 грудня у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Уряд пішов на такий крок через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну з 1 січня 2025 року.

28 грудня російський "Газпром" офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".

Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.

У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а решту – для побутових потреб.

Дательніше читайте у статтях "Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки", а також "Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я".