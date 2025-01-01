Трехлапая собака Майи Санду сбежала в новогоднюю ночь из-за фейерверков

Собака президента Молдовы Майи Санду по кличке Кодруц потерялась в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков.

Об этом сообщило издание NewsMaker, информирует "Европейская правда".

Сначала объявление о испуганной собаке без передней лапы опубликовали в соцсетях. На фотографии пользователи соцсетей узнали Кодруца.

Представитель президента подтвердил информацию об исчезновении собаки.

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"Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный случай. Громкие фейерверки напугали его и в панике он выбежал со двора администрации президента", – рассказал он.

Он также добавил, что собаку быстро нашли и вернули в администрацию президента.

Președinția Republici Moldova/NewsMaker

"Кодруца нашли и вернули, сейчас он в безопасности, дома. Этот случай напоминает нам о том, как важно быть ответственными и осознавать, что фейерверки негативно влияют на наших друзей животных", – подчеркнул представитель Санду.

Санду ранее рассказывала, что Кодруц – бездомный пес, который живет в ее администрации. Животное нашли после того, как его сбила машина. В результате аварии Кодруц потерял лапу.

В прошлом году песик стал известным из-за того, что укусил за руку президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Об инциденте сообщили мировые СМИ.

Президент Австрии успокоил общественность после укуса Кодруца.