Укр Рус Eng

Пес президентки Молдови вкусив президента Австрії

фото, відео
Четвер, 16 листопада 2023, 21:34

Під час візиту до Молдови президент Австрії Александр Ван дер Беллен постраждав від собаки молдовської лідерки Маї Санду на прізвисько Кодруц.

Як повідомляє "Європейська правда", інцидент потрапив у репортаж телеканалу TVR Moldova.

Президент Австрії разом зі словенською колегою Наташою Пірц Мусар перебували з візитом у Кишиневі, й Санду познайомила їх зі своїм собакою на прізвисько Кодруц.

У момент знайомства Ван дер Беллен хотів погладити Кодруца, але той його вкусив.

Після цього на офіційних фото з президентом Австрії було помітно, що він має пов’язку на руці.

Александр Ван дер Беллен зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гросу
Александр Ван дер Беллен зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гросу

Санду раніше розповідала, що Кодруц – бездомний пес, який живе в адміністрації президентки Молдови. Тварину знайшли після того, як її збила машина. У результаті Кодруц втратив лапу.

Улітку цього року ми розповідали про пса родини президента США Командора, який спричинив щонайменше десять інцидентів за участю спецагентів, які забезпечують охорону перших осіб у США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія курйози