Пес президентки Молдови вкусив президента Австрії
Четвер, 16 листопада 2023, 21:34
Під час візиту до Молдови президент Австрії Александр Ван дер Беллен постраждав від собаки молдовської лідерки Маї Санду на прізвисько Кодруц.
Як повідомляє "Європейська правда", інцидент потрапив у репортаж телеканалу TVR Moldova.
Президент Австрії разом зі словенською колегою Наташою Пірц Мусар перебували з візитом у Кишиневі, й Санду познайомила їх зі своїм собакою на прізвисько Кодруц.
У момент знайомства Ван дер Беллен хотів погладити Кодруца, але той його вкусив.
Після цього на офіційних фото з президентом Австрії було помітно, що він має пов’язку на руці.
Санду раніше розповідала, що Кодруц – бездомний пес, який живе в адміністрації президентки Молдови. Тварину знайшли після того, як її збила машина. У результаті Кодруц втратив лапу.
Улітку цього року ми розповідали про пса родини президента США Командора, який спричинив щонайменше десять інцидентів за участю спецагентів, які забезпечують охорону перших осіб у США.