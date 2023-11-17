Президент Австрії заспокоїв громадськість після "нападу" пса Маї Санду

Австрійський президент Александр Ван дер Беллен у п’ятницю прокоментував інцидент напередодні, коли його вкусив за пальця пес Кодруц, який живе в адміністрації президентки Молдови Маї Санду.

Про це Ван дер Беллен сказав у поширеному в соцмережах відео, повідомляє "Європейська правда".

"Моя перша зустріч із Кодруцем, "першою собакою" Молдови, викликала неабиякий резонанс. Усі мої знайомі знають, що я просто обожнюю собак і можу зрозуміти його хвилювання: він нервував через велику кількість людей довкола. Усе не так уже й погано", – зазначив президент Австрії.

Meine Begegnung mit Codruț, dem „First Dog“ der Republik Moldau, hat für etwas Aufsehen gesorgt. Alles halb so wild. 😉 Viel wichtiger ist: Die Gespräche, die ich mit Präsidentin @sandumaiamd u.a. in Moldau geführt habe, waren sehr gut. (vdb) pic.twitter.com/Rn8HM7vpod November 17, 2023

Він підкреслив, що набагато важливішими були його перемовини з Маєю Санду та іншими молдовськими посадовцями й діячами, під час яких він підтвердив підтримку європейської перспективи Молдови.

"В останній день візиту до Молдови я подарував президентці Маї Санду невелику іграшку для Кодруца. За добру дружбу!", – додав Ван дер Беллен.

Нагадаємо, під час візиту до Молдови президент Австрії Александр Ван дер Беллен постраждав від собаки молдовської лідерки Маї Санду на прізвисько Кодруц.

Санду раніше розповідала, що Кодруц – бездомний пес, який живе в адміністрації президентки Молдови. Тварину знайшли після того, як її збила машина. У результаті Кодруц втратив лапу.

Улітку цього року ЄП розповідала про пса родини президента США Командора, який спричинив щонайменше десять інцидентів за участю спецагентів, які забезпечують охорону перших осіб у США.