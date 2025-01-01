Уряд Німеччини засудив насильство в новорічну ніч на тлі сотень арештів

Уряд Німеччини в середу засудив низку інцидентів у новорічну ніч, коли поліцейські та пожежники зазнали нападів і отримали поранення, в основному через феєрверки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У Німеччині традиційно зустрічають Новий рік, запускаючи велику кількість феєрверків у громадських місцях.

Але останні святкування були затьмарені використанням феєрверків проти співробітників екстрених служб.

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У Берліні 30 поліцейських і один пожежник отримали поранення внаслідок сутичок або нападів у новорічну ніч, що призвело до 400 арештів, повідомила міська влада.

Сотні поліцейських з усієї країни були направлені до столиці, щоб допомогти запобігти подальшому насильству.

П'ятеро людей загинули і сотні отримали поранення, випадково потрапивши під феєрверк

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила: розгортання суттєвих поліцейських сил з федеральних земель і федеральної поліції, а також раннє та послідовне припинення – "це правильні засоби проти винуватців насильства і хаосу".

"І численні арешти в одному лише Берліні та нові напади на поліцейських також свідчать про те, що ці заходи були абсолютно необхідними", – зазначила Фезер.

Вона побажала всім пораненим поліцейським якнайшвидшого одужання і пообіцяла, що всі винні будуть "притягнуті до відповідальності і покарані з максимальною суворістю".

Перед новорічними святкуваннями по всій Німеччині збільшили присутність на вулицях правоохоронців, які мали запобігати насильству під час святкувань, що у Німеччині традиційно супроводжуються використанням великої кількості піротехнічних засобів.