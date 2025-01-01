Правительство Германии осудило насилие в новогоднюю ночь на фоне сотен арестов

Правительство Германии в среду осудило ряд инцидентов в новогоднюю ночь, когда полицейские и пожарные подверглись нападениям и получили ранения, в основном из-за фейерверков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В Германии традиционно встречают Новый год, запуская большое количество фейерверков в общественных местах.

Но последние празднования были омрачены использованием фейерверков против сотрудников экстренных служб.

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В Берлине 30 полицейских и один пожарный получили ранения в результате столкновений или нападений в новогоднюю ночь, что привело к 400 арестам, сообщили городские власти.

Сотни полицейских со всей страны были направлены в столицу, чтобы помочь предотвратить дальнейшее насилие.

Пять человек погибли и сотни получили ранения, случайно попав под фейерверк

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: развертывание существенных полицейских сил из федеральных земель и федеральной полиции, а также раннее и последовательное прекращение – "это правильные средства против виновников насилия и хаоса".

"И многочисленные аресты в одном только Берлине и новые нападения на полицейских также свидетельствуют о том, что эти меры были абсолютно необходимыми", – отметила Фезер.

Она пожелала всем раненым полицейским скорейшего выздоровления и пообещала, что все виновные будут "привлечены к ответственности и наказаны с максимальной строгостью".

Перед новогодними празднованиями по всей Германии увеличили присутствие на улицах правоохранителей, которые должны были предотвращать насилие во время празднований, которые в Германии традиционно сопровождаются использованием большого количества пиротехнических средств.